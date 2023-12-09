طالبة إعدادية تحصد لقب اصغر سفيرة عربية وأفضل شخصية مصرية لعام 2023

نجحت امال محمد عبد العزيز قرطام صاحبة 15عاما ابنة محافظة القاهرة وتحديدا منطقة حدائق الزيتون والطالبة بالصف الثالث الاعدادي بمدرسة حدائق الزيتون الرسمية لغات فى ابهار كل من شاهدها بقدراتها الفنية المختلفة، لتحصد لقب اصغر سفيرة عربية وافضل شخصية مصرية لعام 2023 .

استطاعت امال من خلال مواهبها المتعددة ان تخطف انظار الجميع في العديد من المجالات الفنية والثقافية وتقول انا بحب الرسم والرياضة والثقافة وان هذا لم تؤثر علي دراستي بل سبب لتفوقي ودايما ببقي فخوره بنفسي وانا بحقق نجاح معين ولما بشوف فرحة اهالي بيا، فانا لاعبه كاراتيه وحاصله علي الحزام الاسود وحاصلت علي العديد من البطولات بالاضافة الي اني اتحدث اللغه بطلاقة وكنت قد شاركت في معرض كتير داخل مصر وخارجها وحصلت على مراكز الاولى على مستوى الاداره التعليميه في الرسم بالرصاص والفحم وايضا في مسابقات الثقافة

وتابعت امال دعمني بابا وماما والعديد من الاصدقاء.

وتقول انا بحب الرسم جدا واتعلمت علي يد الفنان علي مرسي ممن خلال دورات تدربية ودا جعلني احب الرسم اكثر واكثر مش بس كدا عموما بحب اشتغل علي نفسي جدا في كل المجالات المفيدة مش حابه اضيع وقت خالص وبحاول استغل كل الوقت فى اشياء نافعة اقدر من خلالها التواصل مع القادم وتواصلت مع الاصدقاء عندي على وسائل التواصل الاجتماعي ولقيت بالفعل دعم كبير من فنانين وشخصيات عامة

واخيرا تم تكريمى من اتحاد اسود الرافدين للثقافة والسلام كافضل شخصية لعام 2023 لاشتراكي فى ساحة الكلمة الرصينة والفكر الرائد واشعاع نور الثقافة وبث روح السلام على مستوى العالم العربي.

وحصلت علي لقب اصغر سفيرة عربية.

وتختتم حديثها بالقول نفسى حلمى يوصل للنور واقدر أساعد غيرى من خلال فني وأنا شايفة إن الفن عموما رسالة والأهم هو كيفية استخدامها واستغلالها بشكل صحيح وطموحى يجعلنى اهتم بالظهور للوصول الى اعلى دراجات النجاح .



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