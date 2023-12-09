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السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية: الشعب المصري محب لوطنه والدليل تحمله لكل الأزمات الاقتصادية

أيمن مختار - محافظ
أيمن مختار - محافظ الدقهلية
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قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية أن وطنية الشعب المصري وحبه لوطنه اكبر من حب ووطنية اي شعب في العالم لوطنه، وخير دليل على ذلك هو تحمله لكافة الأزمات الاقتصادية التي مرت بها مصر من أجل بناء دولة حديثة قوية تليق باسم مصر وشعبها وسبقها أزمات عسكرية وعدوان متكرر علي أرضها طمعا في ثرواتها وأرضها .

وأضاف المحافظ الي أن العالم يراقب غداً عن كثب وباهتمام بالغ مدى وعي الشعب المصري ووقوفه خلف دولته وقرارتها ومدي قوة الدولة المصرية وقدرتها علي اتخاذ قراراتها وحماية أرضها وشعبها.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية اليوم السبت بأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة لوضع الترتيبات النهائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، مؤكداً علي ضرورة حث المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية باعتبارها واجب ديني ووطني .

حضر الاجتماع هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة .

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