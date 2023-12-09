الانتخابات الرئاسية 2024.. حملات نظافة مكبرة بمحيط لجان الدقهلية (صور)

واصل رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، أعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المنطقة المركزية بشرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيها بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة استعدادا للإنتخابات الرئاسية 2024.

وقال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه جرى رفع 540 طن قمامة و80 طن أتربة، و60 طن مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية، بمشاركة 15 وحدة محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر وأجا المنصوره والسنبلاوين وبني عبيد وتمي الامديد وشربين وبلقاس ومنية النصر وميت سلسيل وحي شرق حي غرب المنصورة بالإضافة لمعدات و عمال جهاز النظافة والتجميل.

وأوضح السيد، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها ان الحملة استمرت في مباشرة أعمالها بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة، مضيفا انه استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة و محمد امين، رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى بنطاق المنطقة المركزية، حيث تم المرور علي جميع القطاعات بجميع المناطق، موضحا أن العمل بالحملة استمر بإشراف نواب رؤساء المراكز.

وقال رئيس جهاز النظافة ان أعمال الحملة تضمنت غسيل أرصفة شارع عبد السلام عارف والجيش وأرصفة المدارس التي سيعقد بها لجان انتخابية وتم تكثيف النظافة العامة بمحيط لجان الانتخابات بنطاق شرق وغرب مدينه المنصورة وتم تشغيل المكنسيات بشارع الجيش وعبد السلام عارف وسعد زغلول و قناه السويس والطريق السريع ونزله كوبري سندوب وتم تقليم الأشجار بمحيط المدارس وتم رفع كفاءه النظافة العامة بشوارع الجمهورية والمشايه والمجزر وسندوب والجلاء والترعه وأحمد ماهر والنخلة وبورسعيد وعزام وسوق ستوته والعبور والطريق السريع ومبارك وابو الليل والهدى والنور ومشغل والدراسات وعبده معروف والإمام محمد عبده ومساكن الشناوى وعزبة الصفيح والهاويس و طريق ترعة المنصورية ورشاح جديله وجديله وسعد الشربيني وفخر الدين خالد واحمد الحسيني وابن زيد والزعفران وتوشكي ونزله سندوب.

في ذات السياق، استمرت جهود وانشطة رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن و"مختار" تابع جهود رئاسة مدينة بإشراف ومتابعة احمد حمدي رئيس المدينة.

وأكد المحافظ علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق المحافظة.

حملات نظافة استعدادا للإنتخابات الرئاسية بالدقهلية

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