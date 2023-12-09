المشدد 15 سنة لمتهم قتل قهوجي بمشاجرة في الشرابية

قضت محكمة جنايات القاهرة معاقبة عاطل بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامه بقتل قهوجي وحيازة سلاح أبيض أثناء نشوب مشاجرة بينهما، بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم “ف.ا” عاطل تهمة قتل المجنى عليه “ط.م” قهوجي بغير سبق إصرار أو ترصد إثر نشوب مشاجرة بينهما، بسبب خلافات سابقة والتى أودت بحياة المجني عليه عقب وصوله المستشفى.

وكان قسم شرطة الشرابية تلقى معلومات مفادها نشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط المجني عليه غارقا في دمائه وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين أن المتهم تشاجر مع المجني عليه واعتدى عليه بالضرب بسبب خلافات سابقه بينهما.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعثر بحيازته سلاح أبيض مطواة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

