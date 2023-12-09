جولد بيليون:3.3 % انخفاضا في أسعار الذهب خلال تداولات الأسبوع الماضي



شهدت أسعار الذهب انخفاض كبير خلال الأسبوع الماضي بعد تسجيل مستوى تاريخي جديد، وذلك في ظل تغير توقعات الأسواق بخصوص مستقبل الفائدة الأمريكية بعد بيانات تقرير الوظائف التي جاءت بأفضل من التوقعات.

وانخفضت أسعار الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.3% بعد 3 أسابيع متتالية من المكاسب ليسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1994 دولار للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 2004 دولار للأونصة، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون.

بداية الأسبوع الماضي شهدت ارتفاع حاد في أسعار الذهب وتسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2148 دولار للأونصة قبل أن يستسلم الذهب للهبوط الحاد بسبب التصحيح السلبي وعمليات جني الأرباح، ليخسر الذهب عند الاغلاق 144 دولار من قيمته.

يوم أمس الجمعة صدرت بيانات تقرير الوظائف الأمريكي ليظهر تسجيل 199 ألف وظيفة جديدة خلال شهر نوفمبر بأعلى من التوقعات بقيمة 184 ألف والقراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بينما تراجع معدل البطالة إلى 3.7% من القراءة السابقة 3.9%.

انخفضت أسعار الذهب بعد بيانات الوظائف خلال جلسة الأمس بنسبة 1.2% وذلك بعد أن استطاع الدولار الارتفاع بنسبة 0.5% وفقًا لمؤشر الدولار الذي ارتفع خلال الأسبوع الماضي بأكمله بنسبة 0.7%.

تقلصت توقعات الخفض المحتمل لسعر الفائدة في اجتماع البنك الفيدرالي في شهر مارس 2024 من قبل الأسواق، بعد أن أظهرت بيانات التوظيف يوم الجمعة أن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يتمتع بمرونة كافية.

توقعات الأسواق بالنسبة لمستقبل الفائدة الأمريكية يشير حاليًا إلى اجتماع أعلى من 97% أن البنك الفيدرالي سيثبت الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل بعد أن وصلت التوقعات إلى 99% بعد صدور أخبار الأمس، بينما تراجع احتمال خفض الفائدة في اجتماع مارس 2024 إلى 43% بعد أن كان يتخطى 50% قبل البيانات.

لجنة تداول السلع الآجلة (COT)

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر، تراجع الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 1005 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 4465 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تضارب في الطلب على عقود الذهب مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بسبب التوقعات بانتهاء التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي من جهة بالإضافة إلى البيانات الأمريكية المتضاربة حتى الآن والتي قد تدفع البنك إلى التمسك بسياسته الحالية.

اتضح هذا بعد أن ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 4% خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد تسجيل أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر عند 4.104%.