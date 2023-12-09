غرفة مقدمي الرعاية الصحية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

دعا الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية، باتحاد الصناعات المصرية، جموع الشعب المصري للمشاركة في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، لاستكمال الملحمة الوطنية التي صنعها المصريون بالخارج والذين قدموا نموذجا يحتذى به للعالم أجمع علي وعي المواطن المصري ومدى تمسكه بحقه الدستوري في اختيار من يقود بلاده، مؤكدا ضرورة أن يعي الجميع أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لا يصح أبدا التنازل عنه.

وتابع الدكتور علاء عبد المجيد، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن نزول المصريين بكافة الطوائف للمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم، أكبر دليل على وعي الشعب المصري وإدراكه للمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، مشددا على ضرورة أن يتحول هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي يشارك من خلاله المصريون في اختيار من يقود مصر ل 6 سنوات قادمة.

وأضاف رئيس غرفة الرعاية الصحية، أن المشاركة الإيجابية للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، ومظاهر احتشادهم أمام السفارات والقنصليات بمختلف دول العالم، أعطت رسالة قوية للعالم بوعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات من أجل صناعة مستقبل بلادهم.

كما شدد علي أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، لما تمثله هذه الانتخابات من أهمية كبيرة لتحسين الحاضر وصنع المستقبل، كما أن المشاركة في العملية الانتخابية هي الطريق نحو التغيير والإصلاح وبناء مجتمع ديمقراطي تسوده الحريات والعدالة والمساواة، والاستمرار في نبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، ومواصلة الإصلاح الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية واستكمال بناء الجمهورية الجديدة،

من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن المصري بما يضمن له حياة كريمة.

جدير بالذكر أن تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية 2024، يبدأ غدا الأحد الموافق 10 ديسمبر الجاري ويستمر لمدة 3 أيام، والذي سبقه تصويت المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024، منافسة بين 4 مرشحين يتمثلون في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.