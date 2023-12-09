تعرف على حالة الطقس أول أيام الانتخابات الرئاسية

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد والذي يوافق أول أيام إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و معتدل علي جنوب سيناء و حار علي جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الأحد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القـناة وشمال الصعيد.

وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من وجنوب سلاسل جبال البحر الاحمر و الصحراء الغربية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 12 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 24 والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمى 13 درجة .