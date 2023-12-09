المستشار حازم بدوي: مصر الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المصريين بالخارج أثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن من خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بدوي، في تصريحات نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، أننا نثق في وعي الشباب وحكمة الشباب وفطنة المرأة المصرية في أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

وأشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، حيث يشرف قاضٍ على كل صندوق، لافتا إلى أن الهيئة يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في سهولة ويسر وحرية تامة.

وأوضح أن الهيئة تجدد ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين.