موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري لكرة اليد

تقام مباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك اليوم السبت في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات، داخل صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.

ويقود المباراة طاقم تحكيم دولي من دولة مونتنيجرو بقيادة ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك عن فتح الدعوة بشكل عام ومجاني للجماهير من أجل حضور المباراة، التي تقام اليوم السبت، داخل صالة الشيخ زايد بإمارة الفجيرة.

وتقام المباراة بين الأهلي بوصفه بطل الدوري والكأس والزمالك باعتباره الوصيف، ويقودها طاقم تحكيم دولي من دولة مونتنيجرو.

وجاءت قائمة «رجال يد الأهلي» المشاركة في السوبر المصري كالتالي:‏ محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

ويترأس بعثة يد الأهلي في الإمارات الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من: ديفيد ديفيز مديرًا فنيًا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا، وفينيو لوسيرت مدربًا مساعدًا، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو يوري إخصائي العلاج الطبيعي ومخطط الأحمال، وعبد الله حسن إخصائي التدليك.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد الذي يجمع الأهلي والزمالك في دولة الإمارات في أحد الفنادق الكبرى بإمارة الفجيرة، للتأكيد على كافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

حضر الاجتماع من الأهلي هاني النجدي المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي، وتم الاتفاق على بداية الإحماء للمباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، قبل ساعة واحدة من انطلاق المباراة، مع تطبيق جميع قواعد اللعب الدولية المتعارف عليها خلال المباراة.

وتم أيضا الاتفاق خلال الاجتماع على لجوء المباراة للرميات الجزائية من مسافة 7 أمتار مباشرة، إذا انتهت بالتعادل، وألا يتم اللجوء لوقت إضافي.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأسود، ويرتدي حارس المرمى اللون الأسود بالكامل، بينما يرتدي الزمالك طاقم باللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس المرمى اللون الرمادي بالكامل.