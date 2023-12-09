«نداء مصر»: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

دعا الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، الشعب المصري بكافة أطيافه إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية التي ستنطلق داخل مصر غدا الأحد 10 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر، وقال زيدان مخاطبا جموع الشعب المصرى العظيم "انزل وشارك وخليك إيجابي، صوتك أمانة ومشاركتك مسئولية والتزام دستوري وواجب وطني لا تتنازل عنه، من حقك أن تشارك في اختيار رئيس الجمهورية وتعبر عن إرادتك من خلال الصندوق".

وأكد زيدان، على ضرورة مشاركة جميع المواطنين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين وبكثافة منذ الدقائق الأولى لانطلاق عملية التصويت، حتى تكون المشاركة بشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية أمام العالم أجمع.

وأشار زيدان إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين في عملية التصويت، حيث تجرى العملية الانتخابية على مدار ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساء، بالإضافة إلى تخصيص لجان للوافدين في كل المحافظات للتيسير على المواطنين المغتربين لظروف عمل أو زيارات أو غيرها، ولتمكين كل من يحق لهم التصويت من الإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا على أن المشاركة الإيجابية رصاصة في قلب أعداء الوطن.