استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف إسرائيل لمنازل في قطاع غزة

استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي على المنازل في جنوب ووسط وشمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني في غزة استشهاد ستة أشخاص وإصابة عدد آخر جراء قصف استهدف منزلا مأهولا، غرب معبر "رفح" جنوب القطاع.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال استهدف منزلا جنوب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص، ومنزلا آخر بالمنطقة ذاتها ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته عدة مواقع في خان يونس ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وارتقى وأصيب العشرات في قصف آخر لمنازل مأهولة في محيط مجمع الصحابة الطبي وسط غزة.

وأكدت المصادر أنه لا توجد إمكانية لانتشال جثامين الشهداء بسبب تواجد دبابات الاحتلال في مناطق قريبة من شارع الجلاء في المدينة.

واستهدفت قوات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وأرض أبو مهادي شمالي النصيرات، وسط القطاع، وقصفت عدة مواقع شمال ووسط وجنوب القطاع.

وتستغل قوات الاحتلال الإسرائيلي غياب التغطية الإعلامية في شمال قطاع غزة (محافظتي غزة وشمال غزة) لتتمادى في جرائمها بقتل المدنيين الآمنين في بيوتهم، ومراكز الإيواء، والشوارع، فيما تعتقل المئات بعد تعريتهم.

وحسب أحدث إحصاء لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، الليلة الماضية، فقد ارتفعت مُحصلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 17490 شهيدًا، في 1587 مجزرة، من بينهم 7870 طفلا، و6121 امرأة.

وقال المكتب، إن هناك 7780 مفقودا تحت الأنقاض، و46558 جريحًا، مشيرا إلى أن من بين الشهداء 228 من الطواقم الطبية، و32 من الدفاع المدني، و82 صحفيًا. ولحقت أضرار كبيرة بـ 124 مقرًا حكوميًا،

وتضررت 277 مدرسة جزئيًا، فيما خرجت 74 مدرسة عن الخدمة تمامًا. وقال المكتب إن 22 مستشفى دمرت تماما و110 مركزًا صحيًا.

وأضاف المكتب أن أضرارًا لحقت بـ 194 مسجدًا، فيما حاق الدمار التام بـ 107 مساجد، إلى جانب 253 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي، و52 ألفًا بشكل كلي ما جعلها غير صالحة للسكن.