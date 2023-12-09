اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل ربة منزل حرقًا بالمولوتوف

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة 4 عاطلين بالتسبب فى قتل ربة منزل حرقًا فى دار السلام.



يصدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالي الصعيدي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين محمد.س، 45 سنة، مصطفى.س، 21 سنة، أحمد.ح، 20 سنة، حسين.س 19 سنة وجميعهم عاطلين بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامها ضد المجني عليهما بثينة أحمد وأحمد محمود والمواطنين المتواجدين بمحل الواقعة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حاملين زجاجات محملة بالبنزين مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

