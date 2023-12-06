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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

دورة تدريبية لمفتشي العمل والعلاقات بالبحر الأحمر حول أحكام القانون

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نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، دورة  تدريبية فى مجال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة له ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب عمل الغردقة ، شارك فى الندوة مفتشى العمل والعلاقات بجميع مكاتب العمل التابعة للمديرية بمناطق (رأس غارب- والغردقة – وسفاجا – والقصير – ومرسى علم – وشلاتين - وحلايب) ،  بهدف بناء قدرات مفتشي العمل من اجل رفع  كفاءة ومعدلات الأداء، فى ضوء جهود المديرية المستمرة بتفعيل ادوار المكاتب التابعة لها فى آداء مهامها المنوطة بها  تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة ، للوصول لأقصى معدلات الآداء وتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين داخل المحافظة.
وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الاحمر ، أن تلك الدورات تأتى تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على رفع كفاءة مفتشى العمل، وحثهم على المزيد من العمل والجهد فى التفتيش على المنشآت لتعزيز علاقات العمل وتشجيع العملية الانتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة تخدم أطراف العمل.

 وأضاف مدير المديرية ان الدورة حاضر فيها عماد رجب مدير إدارة التوجيه الفنى، وعامر جراد مدير إدارة الرعاية بالمديرية حول أهم المستجدات فى قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له ، وكيفية التعامل معها، وجرى أيضا الرد على استفسارات المفتشين المشاركين فيما يخص قانون العمل، والمشكلات والمعوقات التى تواجههم أثناء التفتيش على ارض الواقع داخل المنشآت.

وفى ختام الدورة  وجه مدير المديرية الشكر والتقدير لجميع المشاركين على جهودهم لتنفيذ الخطط الموضوعة ومتابعة المنشآت.

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