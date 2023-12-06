رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات مياه الشرب والصرف للتأكد من سلامة التشغيل

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب اليوم محطة مياه تونس ومحطة مياه الشيخ مكرم ومحطة مياه باجا ومحطة رفع صرف صحى تونس ومحطة رفع صرف صحى الشيخ مكرم بمركز سوهاج.

وشدد رئيس مياه سوهاج على جميع العاملين بتلك المحطات على ضرورة الالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالجة.

هذا بالاضافة الى الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع اى طوارى.