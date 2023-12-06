الأونروا: قطاع غزة بأكمله بات من أخطر الأماكن في العالم

حذرت وكالة الأمم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من أن قطاع غزة بأكمله بات من أخطر الأماكن في العالم.

وقال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا كاظم أبو خلف -في مداخلة لقناة (سكاي نيوز عربية)- "إنه لا توجد منطقة آمنة في غزة وأن الوضع يزداد سوءا كل دقيقة، حيث تعرضت 83% من منشآت المنظمة والتي من المفترض أنها آمنة إلى الضرر، 30% منها تعرضت للضرر المباشر بسبب أعمال الحرب.

وأضاف أبو خلف أن الوضع في قطاع غزة أصبح مأساويا جدا لذلك ندعو الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي على ضرورة العمل على وقف حقيقي ودائم لهذه الحرب لأن المواطنين لم يعد بإمكانهم التحمل والمؤسسات العاملة في مجال الخدمات الإنسانية لم يعد بإمكانها أيضا أن تقدم الخدمات للعدد الكبير من النازحين حيث لدينا مليون و200 ألف من النازحين موجودون في مرافقنا والتي قد امتلئت عن بكرة أبيها.

وأشار إلى أن ما دخل من مساعدات إلى قطاع غزة خلال الهدنة هو أبعد ما يكون كافيا، حيث إن الدمار مهول وطال أكثر من 60% من البيوت في قطاع غزة، فهناك حاجة إلى دخول 1000 شاحنة يوميا لشهور طويلة حتى يستعيد قطاع غزة بعض من توازنه.

وأكد أن الأطفال في قطاع غزة أول من يعاني من المدنيين، حيث أننا رصدنا ارتفاعا في مؤشرات سوء التغذية وانتشار الأمراض الجلدية والمناعية بين الأطفال، منوها بأن القصف لا يميز أبدا حيث أفادت بعض التقارير أن 70% ممن سقطوا من المدنيين هم يندرجون تحت فئة الأطفال والنساء.