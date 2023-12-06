42 عرضا في مهرجان مسرح الجنوب بقنا

كشفت ادارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهواى، عن القائمة الطويلة للعروض الفنية المشاركة فى الدورة الثامنة، التى تقام فى الفترة من 1 حتى 6 مارس 2024، بمحافظة قنا، وبرعاية وزارة الثقافة، ومحافظة قنا، والهئية العامة لقصور الثقافة، ودار حابى للنشر.

وقال المؤلف بكرى عبد الحميد مدير المهرجان، إن العروض التى تقدمت هذا العام بلغت 365 عرضا من معظم دول العالم للمشاركة فى الدورة الثامنة التى تحتفى بالمسرح العراقى تحت شعار "مسرحنا حياتنا".

وقد انتهت لجنة المشاهدة من اختيار العروض التى تتناسب مع سياسة المهرجان وهى: ففى المسابقة الرسمية تم اختيار عروض "أبواب وظلال"، و"شهقة الطين"، و"الوابور"، و"جبخانة" من مصر، و"عروس الريح"، و"أوليفيا النباتية" من إسبانيا، و"شغف"، و"طقوس الحطب" من العراق، و"ليلة الأنحوتة" من الأردن، و"على قارعة النسيان"، و"كوتار" من عمان، و"جلجامش"، و"أحمر شفاة" من تونس، و"مانيا" من الجزائر، و"حلم أصحاب الصوب" من ليبيا، و"العهد" من فلسطين، و"خيانة" من المغرب، و"شرخ" من البحرين، و"نشرب إذا" من السعودية، و"الصرخة الصامتة" من "تونس / الجزائر"، و"همس"، و"نقوش على الخواء" من المغرب.

وفى برنامج عروض خارج التنافس تم اختيار عروض: "شو صار بالقطار" من فلسطين، و"اسمها انثى"، و"عرض الأفاعى" من مصر، رومانيا و"المصعد" من رومانيا، و"بدون مكان او نار" من فرنسا، و"روميو وجولييت" من بولندا.

ويضم برنامج عروض مسرح الشارع والفضاءات المفتوحة: "بلاحدود" من العراق، و"المراة والسلطان"، من السودان، و"التائهان" من تونس، و"فرحتنا فى قنا" من الجزائر، و"الشهداء لا يدخلون الجنة"، و"شكسبير" من العراق.

أما برنامج مسرح الطفل فقد تم اختيار عروض: "أرجوز وأرجوزتا" من مصر، و"الفراشة البيضاء" من تونس، و"عشرة على عشرة" من العراق، و"الورقة المفقودة"، و"ماريونت" من مصر، و"الساحرة"، و"مهرجون في مهمة" من تونس، و"سنان البطل الخارق" من العراق.

وعن برنامج الحكي فقد تم اختيار عرض "سرديات فلسطينية" من فلسطين.