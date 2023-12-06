محافظ أسوان يتابع نسب ومعدلات التنفيذ لـ 28 مشروعا لحياة كريمة بقرية أبو سمبل

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار الجولات الميدانية لتفقد الجهود المبذولة ومتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) ، مكلفاً بسرعة التنسيق والتعاون لإزالة كافة المعوقات والمشكلات أولاً بأول وضمان الانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة للبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية والإرتقاء بمستوى الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية للأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة .

من جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد إلى قيام وحدة حياة كريمة بمواصلة المرور الميدانى لتفقد المشروعات الجارية بقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة بإجمالى 28 مشروع متنوع يستفيد منها عدد 13 ألف و273 مواطن ومواطنة من الأهالى موزعين على 7 قرى فرعية ونجوع وتوابع ، موضحاً بأنه تم الإنتهاء من 14 مشروع بنسبة 100% وهى تضم مشروعات إنشاء المجمعين الخدمى والزراعى والسوق الأسبوعى ، بجانب إنشاء عدد من الكبارى المنشأة على الترع ، وأيضاً عدد من مشروعات الإحلال والتجديد الكلى والجزئى بالمدارس ، علاوة على مشروعات لرفع كفاءة وتطوير خطوط وشبكات الكهرباء .

كما أشار اللواء ياسر عبد الشافى بأن الجولة الميدانية شملت تفقد عدد 6 مشروعات تراوحت نسب التنفيذ فيها مابين 90 إلى 99% وهى تضم مشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة ونقطة إسعاف قسطل ومركز شباب توشكى شرق ، بجانب مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب وجارى تكثيف الأعمال للوصول بنسب التنفيذ فيها إلى 100% بنهاية الشهر الجارى ، بالإضافة إلى تفقد عدد 8 مشروعات تراوحت نسب تنفيذها مابين 42% إلى 75% وهى تضم مشروعات إنشاء مدرسة أبو سمبل الإبتدائية ، فضلاً عن مشروعات خاصة بالصرف الصحى .

ولفت إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بالإلتزام بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله في محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين .

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