أحمد ياسر عبد الوهاب: منتخب السلة استحق لقب بطولة 3×3

أبدى أحمد ياسر عبد الوهاب، لاعب منتخب مصر لكرة السلة 3×3 وفريق الزمالك، سعادته بالفوز ببطولة أفريقيا والتى أقيمت مؤخرًا باستاد القاهرة الدولي، وحصوله على هداف البطولة، مؤكدا أن المنتخب مصر استحق لقب البطولة، بعد أن واجه منتخبات قوية خاصة المباراة النهائية أمام نيجيريا والتى فاز بها منتخب مصر بنتيجة 18- 15.

وأضاف أحمد ياسر في تصريحات خاصة، أن هدف المنتخب كان الفوز بالبطولة، خاصة وأنها كانت تقام في القاهرة، موضحا أن لقب الهداف لم يشغله أكثر من تحقيق اللقب.

وأوضح ياسر، أن فريق الزمالك يخوض مباراة قوية اليوم مع الأولمبي في تحديد المركز السابع والثامن في دوري المرتبط، مشيرا إلى أن الموسم ما زال طويلا وأن الفريق قادر على العودة من جديد إلى تحقيق الألقاب .