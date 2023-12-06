ديابي وواتكينز يقودان التشكيل المتوقع لأستون فيلا أمام مانشستر سيتي

يسعى فريق أستون فيلا، للمضى قدمًا فى طريق الأنتصارات التى حققها خلال مشواره هذا الموسم فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، وذلك فى مواجهة اليوم أمام مانشستر سيتى.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة والربع من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "فيلا بارك"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق أستون فيلا، الذى يستضيف نظيره مانشستر سيتى، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل أستون فيلا المتوقع، كالتالى:

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: لوكاس ديني، باو توريس، دييجو كارلوس، إزري كونسا.

خط الوسط: جون مكين، دوجلاس لويس، بوباكار كامارا، ماتي كاش.

خط الهجوم: موسى ديابي، أولي واتكينز.

ويسعى فريق أستون فيلا لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز بالثلاث نقاط، للاقتراب من أرسنال المتربع على عرش الدورى الإنجليزى، بفارق 7 نقاط عن فيلا، وبـ 6 نقاط عن ليفربول أقرب منافسي السيتيزينز المتقدم عنه بنقطة وحيدة.

ويحتل فريق مانشستر سيتى المركز الثالث برصيد 30 نقطة، مبتعدا بنقطة وحيدة عن ليفربول وصيف الدورى برصيد 31 نقطة، ومتأخرا بـ6 نقاط عن أرسنال المتصدر بـ 36 نقطة، بينما يقع أستون فيلا خلفه مباشرًة فى المركز الرابع برصيد 29 نقطة.