جامعة حلوان تشارك في قمة المناخ الثامنة والعشرين

تشارك جامعة حلوان في قمة المناخ الثامنة والعشرين لهذا العام، وذلك داخل الجناح المصري بجلسة حوارية بعنوان "الصحة وتغير المناخ: دفع حدود البحث العلمي لمكافحة آثار التغيرات المناخية على الصحة".

ونظم وأدار الجلسة الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان وبمشاركة تولو اوني مدير الأبحاث في مركز الأبحاث الطبية بإنجلترا، وأستاذ الصحة العامة في جامعة كمبريدج وروبن فيرز استشاري شراكة أكاديميات البحث العلمي العالمية وندير البرامج في مجلس الأكاديميات الأوروبية والدكتور أشرف شعلان مدير مركز التميز في تغير المناخ بالمركز القومي للبحوث.

وتناول النقاش كيفية دفع البحث العلمي للمشاركة بإيجابية في مجابهة تغير المناخ، وتم تحديد عدد من الفجوات وتقديم مقترحات لسد هذه الفجوات لدفع البحث العلمي قدما في إيجاد حلول للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ على الصحة.

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى دعم الجامعة التعاون الدولي مع خبراء دوليين بحجم المشاركين في الحدث ووجه سيادته إلى ضرورة العمل على تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الجلسة.

وأضاف الدكتور عماد أبو الدهب أن مشاركات الجامعة في قمة المناخ داخل الجناح المصري تستمر خلال الأيام القادمة وعلى مدى فترة انعقاد القمة في تخصصات متعددة.

وأوضح الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة أن المشاركين بالجلسة قد دعوا إلى وضع أولويات بخاصة في الدول النامية لدعم المشكلات الأكثر إلحاحا وتأثيرا على المجتمع، كما وجه المشاركون إلى ضرورة تخصيص جزءا من التمويل الدولي المخصص لمجابهة الآثار الصحية لتغير المناخ لدعم البحث العلمي وبخاصة في الدول النامية والأكثر تأثرا بالمشكلة.