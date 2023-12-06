«دور المنهج الإسلامي في غرس السلوكيات الإيجابية» لقاء توعوي لخريجي الأزهر بمطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، لقاء توعويا لتلاميذ مدرسة خالد بن الوليد بمدينة الحمام، بعنوان: "دور المنهج الإسلامي في غرس السلوكيات الإيجابية".

يهدف اللقاء إلى إكساب الطلاب المعرفة والوعي بالسلوك الإيجابي، وإبراز المثل الأعلى لترسيخ القناعة وتنمية السلوك الإيجابي لديهم، للوصول إلى جيل مبدع وقادر على المشاركة في بناء وتنمية المجتمع.

بدأ اللقاء بحديث الشيخ إسلام سعودي الشامي، عن مفهوم السلوك الإيجابي، الذي يدعو إلى التفاؤل والدفاع عن الحقوق والقدرة على تحمل المسئولية والدفاع عن الحقوق، والتعبير عن الرأي مهما اختلف مع الآخرين دون الشعور بالخوف أو التردد.

ثم أكد عضو المنظمة خلال اللقاء على أهمية السلوك الإيجابي لما له العديد من الفوائد التي تعود على الفرد و مجتمعه بالنفع، موضحاً أن الله سبحانه وتعالى حث علي ذلك السلوك في العديد من الآيات القرآنية والسنة النبوية الشريفة.

وفي نهاية اللقاء أوصى “الشامي” التلاميذ بضرورة التمسك بالسلوكيات الإيجابية، وأن نكون قدوة الآخرين في التعامل، وتم تكريم الطلاب المتفوقين.

«دور المنهج الإسلامي في غرس السلوكيات الايجابية» لقاء توعوي لخريجي الأزهر بمطروح

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