ناسا تحذر: كويكب عملاق يقترب من الأرض بشكل خطير اليوم

تنبأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في خبر عاجل، بمرور كويكب ضخم يُعرف باسم "2001 QQ142" على مسافة قريبة جدًا من الأرض، يثير هذا الاقتراب حالة من القلق لدى العلماء والمهتمين بالفضاء.

وفقًا لإعلان "ناسا"، يُقدر قطر الكويكب بنحو 1.2 كيلومتر، ويمر بالقرب من كوكب الأرض على بعد حوالي 5.5 مليون كيلومتر، وهو ما يُعتبر قريبًا بالنسبة للأبعاد الفلكية. من المتوقع أن يحدث هذا الاقتراب في الساعة 2100 بالتوقيت العالمي اليوم.

وعلى الرغم من أن هذا الكويكب لن يشكل خطرًا مباشرًا على الأرض، إلا أنه يجلب الانتباه للتحديات التي تواجه الكواكب من هذا النوع من الأجسام الفلكية.

ويعتبر قطر هذا الكويكب وسرعته البالغة 6.66 كيلومتر في الثانية جزءًا من مجموعة الكويكبات التي تتجول حول الفضاء.

وتأتي هذه التنبؤات استنادًا إلى ما لدينا من معرفة عن مدارات الكويكبات وتحركاتها، وتظل "ناسا" في حالة تأهب ومتابعة دائمة لهذه الأجسام الفلكية القريبة.

ومن المهم أن يُشدد العلماء على أنه لا يوجد أي تهديد حاليًا بالاصطدام مع الكويكب "2001 QQ142"، ومع ذلك، فإن تحذير "ناسا" يُظهر أهمية مراقبة ودراسة هذه الأجسام الفلكية لضمان سلامة الأرض في المستقبل.