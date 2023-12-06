جوارديولا يبحث عن تعديل أوضاع السيتي أمام أستون فيلا "المتوهج"

يسعى فريق مانشستر سيتى، لتصحيح الأوضاع والعودة مرة أخرى لنغمة الانتصارات التى ابتعدت عنه منذ ثلاث جولات فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز، وذلك فى مواجهة اليوم أمام أستون فيلا.

حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة والربع من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "فيلا بارك"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق أستون فيلا، الذى يستضيف نظيره مانشستر سيتى، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويسعى فريق مانشستر سيتى لتحقيق نتيجة ايجابية والفوز بالثلاث نقاط، للاقتراب من آرسنال المتربع على عرش الدوري الإنجليزي، بفارق 6 نقاط عن السيتيزينز، وبـ5 نقاط عن ليفربول أقرب منافسيه.

حيث يحتل فريق مانشستر سيتى المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول وصيف الدورى برصيد 31 نقطة، ومتأخر بـ6 نقاط عن أرسنال المتصدر بـ36 نقطة، بينما يقع أستون فيلا خلفه مباشرًة فى المركزظ الرابع برصيد 29 نقطة.

يبحث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن علاج لنزيف النقاط بعد 3 تعادلات متتالية أمام تشيلسي وليفربول وتوتنهام، حيث إن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق عندما يحل ضيفا على أستون فيلا بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، ثاني أقوى هجوم في المسابقة حتى الآن بتسجيله 33 هدفا، ويسبقه فقط السيتي الذي سجل 36 هدفا.

وما يعزز أيضا من صعوبة مهمة حامل اللقب ولاعبيه، أن فريق أستون فيلا لم يخسر على ملعبه فيلا بارك حيث حقق العلامة الكاملة بتحقيق 6 انتصارات.