ads
الأربعاء 06 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مباحثات أمريكية ألمانية حول سبل مواجهة التحديات ومن بينها الصراع في غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرت الولايات المتحدة وألمانيا مباحثات تناولت سبل مواجهة التحديات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء- أن "نائبة وزير الخارجية بالوكالة فيكتوريا نولاند، التقت مع سكرتير وزير الخارجية الألماني توماس باجر، في واشنطن العاصمة".
وأشار البيان إلى أن "الطرفين شددا على أهمية استمرار التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وألمانيا لمواجهة التحديات الجيوسياسية المشتركة، بما في ذلك الصراع بين إسرائيل وحماس. وأكدوا التزام الولايات المتحدة وألمانيا المشترك بدعم أوكرانيا".

الصراع في غزة ألمانيا