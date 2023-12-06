مباحثات أمريكية ألمانية حول سبل مواجهة التحديات ومن بينها الصراع في غزة

أجرت الولايات المتحدة وألمانيا مباحثات تناولت سبل مواجهة التحديات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء- أن "نائبة وزير الخارجية بالوكالة فيكتوريا نولاند، التقت مع سكرتير وزير الخارجية الألماني توماس باجر، في واشنطن العاصمة".

وأشار البيان إلى أن "الطرفين شددا على أهمية استمرار التعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وألمانيا لمواجهة التحديات الجيوسياسية المشتركة، بما في ذلك الصراع بين إسرائيل وحماس. وأكدوا التزام الولايات المتحدة وألمانيا المشترك بدعم أوكرانيا".