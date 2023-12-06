عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، مجازر جديدة في أنحاء متفرقة في قطاع غزة، لا سيما في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، بأن قوات الاحتلال استهدفت مربعا سكنيا كاملا في "بلوك 2" بمخيم جباليا، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلاً من القنابل الفسفورية والدخانية باتجاه وسط المخيم، الذي يشهد سلسلة غارات مكثفة.

كما قصفت طائرات الاحتلال مدرسة "فلسطين" غرب جباليا التي تؤوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح.

وقبل قليل، استشهد 10 مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا في شارع النفق بمدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال أحياء في اليرموك والصحابة والنفق بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات، واصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودين تحت الأنقاض.

وفجر اليوم، استُشهد 6 مواطنين، وأصيب العشرات، في قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما ارتقى 3 شهداء، وأصيب عدد آخر بجروح، في غارة استهدفت منزلاً في المخيم الغربي بخان يونس.

وتواصل القصف المدفعي على أحياء التفاح والدرج والشجاعية في مدينة غزة، وشرق خان يونس، والفخاري، وخزاعة، وعبسان.

وتحدثت مصادر في الدفاع المدني، عن أن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع دُفنوا تحت الأنقاض، وسط صعوبات في انتشالهم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى نحو 16.250 شهيدا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم أكثر من 1240 شهيدا منذ انتهاء "الهدنة الإنسانية المؤقتة" مطلع الشهر الجاري.