نيجيريا تواجه الكاميرون لتحديد منافس مصر في نهائي بطولة أفريقيا لناشئات الطائرة

يواجه منتخب نيجيريا للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا نظيره المنتخب الكاميروني في المباراة الفاصلة لحسم المتأهل إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا في نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة لحسم منافس منتخب مصر في المباراة النهائية والتي ستقام غدا الخميس في نفس التوقيت.

وكان قد نجح منتخب مصر في حسم تأهله للمباراة النهائية بعد تصدره المجموعة عقب الفوز على نيجيريا في المباراة الأولى بنتيجة 3/0 ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/2.

ووفقا لنظام البطولة، فيتأهل صاحب المركز الأول للمباراة النهائية مباشرة، فيما تقام مباراة فاصلة بين صاحبي المركزين الثاني والثالث لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية.

ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثاني عقب الفوز على الكاميرون في مباراة دور المجموعات بنتيجة 3/1 فيما يحتل المنتخب الكاميروني المركز الثالث والأخير بعد خسارته أمام نيجيريا ومصر.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا ومحمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.