حبس 9 متهمين بقضية "رشوة التموين"

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس 9 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات بالقضية المعروفة إعلاميا رشوة وزارة التموين.

وحصلت "البوابة نيوز" على أسماء المتهمين في قضية الرشوة المعروفة اعلاميا بقضية وزارة التموين المتهم فيها أحد قيادات وزارة التموين بالجيزة وتضم القائمة أسماء المتهمين وهم كل من :-

١- أحمد ح ح م

٢- أحمد ع ا ا

٣- حسام ع ح س

٤- غريب س خ ا

٥- رجب م م غ

٦- أحمد م.ع

٧- عبد الله .م. ا. ا

٨- عبد الحميد. س ع. م.

٩- أشرف .ش

في القضية رقم ٣١٥٠ لسنة ٢٠٢٣ حصر امن دولة عليا

نجحت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين في ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات وضبط 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالي 5 أطنان، وقد تمت مصادرة الكميات وجار استكمال الإجراءات القانونية.

كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن في محافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة وبالعرض على المستشار النائب العام أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.