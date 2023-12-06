الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة مع استمرار الشبورة المائية الكثيفة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بالشبورة المائية الكثيفة والتي تستمر على مدار الأيام المقبلة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الأربعاء، أن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن هناك توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وأن اليوم وغدًا قد نشهد أمطار خفيفة، ولكن توجد سيول بمدينة مرسى علم.

وعن وجود نوة بالإسكندرية خلال الفترة الحالية، قالت إن الإسكندرية ستشهد أمطارا خفيفة حتى يوم الجمعة المقبلة، وأن الأحوال الجوية مستقرة.