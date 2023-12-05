ميسي يتوج بجائزة جديدة تؤكد هيمنة الأسطورة

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة "رياضي العام" من مجلة "Time" الأمريكية، وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجله الحافل بالألقاب والجوائز الفردية.

جاء تتويج ميسي بالجائزة في ظل تألقه اللافت مع إنتر ميامي منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي، حيث قاد الفريق للقب كأس الدوريات، وهو أول لقب في تاريخه.

ونال ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وذلك بعد تتويجه مع منتخب بلاده بكأس العالم في قطر العام الماضي.

وتعد جائزة "Time" تأكيدًا على هيمنة ميسي على عالم كرة القدم، حيث يعتبره الكثيرون أفضل لاعب في التاريخ.

