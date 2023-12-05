تير شتيجن يضع برشلونة في مأزق

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، خضوع حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيجن لعملية جراحية في الظهر، ما يعني غيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و 8 أسابيع.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "من المقرر أن يخضع تير شتيجن لعملية جراحية هذا الأسبوع لحل مشاكل أسفل الظهر التي يعاني منها، سيتم تقديم بيان طبي جديد بعد الانتهاء من الأمر".

وكان تير شتيجن قد تعرض للإصابة في الظهر خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، حيث كان يلعب مع منتخب ألمانيا.

وتعتبر هذه الإصابة ضربة كبيرة لبرشلونة، حيث يعتبر تير شتيجن حارس مرمى الفريق الأول، ويلعب دورًا أساسيًا في تشكيلة الفريق.

ويواجه برشلونة منافسة قوية على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد وجيرونا المتصدرين، كما يواجه أيضًا تحديًا في دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب في دور المجموعات مع بايرن ميونخ وبنفيكا ودينامو كييف.