الإسماعيلي ينتصر بصعوبة على البنك الأهلي 2/1 فى الدوري

نجح فريق الإسماعيلي في تحقيق فوز صعب على نظيره البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري نايل.

افتتح التسجيل فريق الإسماعيلي عن طريق عمر الساعي بـ “الكعب” في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، مستغلًا تمريرة عبد الرحمن مجدي.

ثم استطاع البنك الأهلي بعد 3 دقائق من الشوط الثاني، تسجيل هدف التعادل برأسية متقنة من مسافة بعيدة، سكنت شباك أحمد عادل عبد المنعم.

ثم ظهر البديل عماد حمدي ليسجل هدف الإسماعيلي الثاني بعد إرسال عبد الرحمن مجدي عرضية ترتطم بدفاع البنك الأهلي، لتصل له أمام المرمى محرزًا التقدم مرة أخرى بالدقيقة 67.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الإسماعيلي إلى سبعة نقاط، محتلًا المركز الرابع عشر في سلم ترتيب الدوري.

ويعتبر فوز اليوم هو الثاني للإسماعيلي، مع تعادل وحيد، فيما نال خمسة هزائم هذا الموسم.

أما البنك الأهلي فيظل في المركز الأخير في سلم ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعد أن حقق فوزًا وحيدًا فيما تلقى 7 خسائر.