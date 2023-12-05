متى تبدأ فترة الصمت في انتخابات الرئاسة 2024؟

كشف رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن فترة الصمت الانتخابي يومي الجمعة والسبت، موضحا أن هناك مؤتمرات حاشدة لدعم الرئيس السيسي في القليوبية غدًا.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل مرشح في الانتخابات الرئاسية له توجه معين ومعروف.

ولفت رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هناك مطلب مهم كان في الحوار الوطني وهو أن يكون استخدام الإعلام المملوك للدولة والخاص بشكل محايد للمرشحين في انتخابات الرئاسة 2024

وأردف أنه يتم عرض مؤتمرات المرشحين على الشاشات المختلفة، مشيدا بدور قناة صدى البلد في عرض كل مؤتمرات مرشحي انتخابات الرئاسي وهما عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة، وحازم عمر وفريد زهران.

واستطرد رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن دستور 2014 لم يترك فئة إلا وحماها من التحيز، وحصل الجميع على حقوقه وتم تمكين كل الفئات التي كانت مهمشة.

وقال إن مصر أول دولة تطلق استراتيجية لتمكين المرأة وهذا بشهادة الأمم المتحدة، وتم إطلاق المبادرات لدعم المرأة والحفاظ على صحتها ونالت العديد من المميزات .

وحول أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة، أكد رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أنها تأتي في ظل ظرف استثنائي تمر به البلاد ونتيجة الوضع الداخلي والخارجي.

