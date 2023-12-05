مجيد بودن: قطع إسرائيل للإنترنت في غزة خرق للقانون الدولي

قال مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، إن الاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت عن غزة، والقانون الدولي يمنع ضرب البنى التحتية والاتصالات، واليوم الإنترنت صارت بمثابة الجسور والكباري، فهي تعد الآن في القانون الدولي إحدى مكونات البنية التحتية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية من باريس مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الفلسطينيين يجب أن تكون لهم نفس الخدمة المتاحة للإسرائيليين، وقطع هذه الخدمة عن بعض السكان دون سكان آخرين هو خرق للقانون الدولي العام.

وأوضح أن هناك في القانون الدولي واجبات تفرض على الدولة المستعمِرة، وهي هنا إسرائيل، وأن تمد قطاع غزة بالاتصالات والإنترنت، وبالنسبة للشركات الخاصة لا يمكن أن تتدخل بأمر من دولة وقطع الخدمة، وإلا أصبحت أداة لهذه الدولة.