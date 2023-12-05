بدء توافد نجوم الفن والمشاهير على عزاء أشرف عبد الغفور

رصدت عدسة البوابة نيوز توافد نجوم الفن والمشاهير على عزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، حيث حرص العديد من نجوم الفن على مواساة ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور وتقديم واجب العزاء، وكان من أبرزهم، أشرف زكي، روجينا، نسرين أمين ، هبة الأباصيري، بوسي شلبي، أحمد عزمي، إدوارد، محمد أبو داود، دنيا عبد العزيز، وغيرهم من نجوم الفن والمشاهير.

وكان الفنان القدير أشرف عبد الغفور قد رحل عن عالمنا مساء أول أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عامًا إثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتوفى هو ونجت زوجته من الموت.