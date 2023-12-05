إيدكس 2023.. مباحثات مشتركة بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع بحضور سفيرة سلوفاكيا بالقاهرة

تحرص الهيئة العربية للتصنيع علي تعزيز التعاون والتوسع فى الشراكات في الصناعات المختلفة مع كافة الخبرات العالمية، وفي هذا السياق، التقى اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع كبار مسئولي شركات Delta Defense & Zeplin S.R.O & IBross، بحضور لينكا ميهاليكوفا سفيرة سلوفاكيا لدى القاهرة، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2023.

وخلال المباحثات، تم عرض رؤية العربية للتصنيع بشان تعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة فرص الإستثمارات المشتركة في كافة مجالات الصناعة المتعددة.

وخلال تفقد سفيرة جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة معرض منتجات الهيئة أبدت إعجابها بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية المتطورة لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا.