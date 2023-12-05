مران الزمالك.. حسام عبدالمجيد يواصل التأهيل

خاض حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك اللاعب في الجزء الأول البدني من المران مع اللاعبين، وبعدها واصل التدريبات بشكل منفرد على هامش المران.

وأدى حسام عبد المجيد مجموعة من التدريبات بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال مرتدياً "قناع واقي" على وجهه بسبب الإصابة التي يعاني منها في الأنف.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له في السابعة مساء يوم الخميس المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.