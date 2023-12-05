البريد المصري يحقق 4 مليارات و422 مليون جنيه فائض ميزانية عن العام المالي 2022 - 2023

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد ميزانية الهيئة للعام المالي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بصافي فائض بلغ ٤ مليارات ٤٢٢ مليون جنيه.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة نجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات على كافة المستويات، حيث تم تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كافة الإجراءات والمعاملات بما ساهم في تحسين جودة الخدمات وتنوعها، بالإضافة إلى تطوير مكاتب البريد الحالية وإنشاء مكاتب بريد جديدة إلى جانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية؛ بما ساهم بشكل كبير في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وذلك بعد تنفيذ خطة إستراتيجية شاملة بهدف إحداث نقلة نوعية بجميع القطاعات والخدمات، بدعم مستمر من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز الاستثنائي الذي تم تحقيقه يعد طفرة حقيقية في أداء البريد المصري ومؤشراته؛ حيث إن الهيئة حققت ٤ مليارات و ٤٢٢ مليون جنيه، صافي أرباح بمعدل نمو لصافي الربح وصل إلى ٢١٪ بإجمالي إيرادات للخدمات يصل إلى ٥ مليارات جنيه بمعدل نمو ٢١٪ وبلغت إيداعات صندوق التوفير ٢٦٦ مليارا ٣٧٩ مليون جنيه.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن ما حققته الهيئة من نجاح خلال الفترة الماضية يعد إنجازًا كبيرًا وطفرة حقيقية رغم كافة التحديات حيث إن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى منافذ مميكنة بالكامل وتزويدها بأحدث الأنظمة؛ كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية، مما أدى إلى تعظيم الإيرادات، موضحاً أن النقلة النوعية التي حدثت بالهيئة بكافة المحاور كان لها الأثر الإيجابي الكبير في استعادة الهيئة لدورها الإستراتيجي الذي تستحقه لما تمتلكه من إمكانات هائلة، مشيراً إلى أن ما تم من إنجازات جاء وفق تنفيذ خطة الهيئة الإستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات والتي بدأت منذ ثلاثة أعوام.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد أن تنفيذ خطط التطوير والعمل الجاد والاستثمار الأمثل لأصول الهيئة إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري عن طريق التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين، كل ذلك كان له الأثر الكبير في زيادة فرص الهيئة في السوق المصرية وتعزيز قدراتها على المنافسة واسترداد ثقة العملاء والحصة السوقية التي تستحقها الهيئة، موجهًا الشكر لمجلس إدارة الهيئة وجميع العاملين على مابذلوه من مجهودات غير عادية لتحقيق هذا الإنجاز الكبير؛ مشيدًا بجهود العاملين وتفانيهم في العمل للارتقاء بهيئتهم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.