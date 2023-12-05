رئيس أشمون بالمنوفية يتابع التجهيزات النهائية للانتخابات الرئاسية 2024

قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بعدد من المقرات الانتخابية ومبيت قوات التأمين الخاصة بالعملية الانتخابية بمركز أشمون وذلك للاطمئنان علي جاهزيتها ومتابعة رفع كفاءه المقار التي تم إختيارها لعقد الإنتخابات بها.

كما وجه بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر ودون اي مشاكل أو معوقات، وذلك بحضور رمضان محمدي نائب رئيس المدينة ،و يسري عمرو مدير عام إدارة أشمون التعليمية ، والدكتور ماجد الأبيض مدير إدارة الشباب والرياضة بأشمون، و خالد صقر رئيس الوحدة المحلية بسبك الأحد ،و أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات ، ومديري المدارس المتواجد بها المقار الإنتخابية بأشمون .

وخلال الجولة قام النمر بمتابعة أعمال الإنتهاء من تجهيز 94 مقراً إنتخابيا و 104 لجنة فرعية و لجنة عامة باجمالي عدد ناخبين 537ألف و459 ناخب علي مستوي مركز ومدينة أشمون ، مشيراً أنة تم متابعة التجهيزات الخاصة للمقار الإنتخابية وعمل الصيانة اللازمة للكهرباء والتأكد من وجود وسيلة الإضاءة البديلة وتوفير المولدات في حال إنقطاع التيار الكهربائي أثناء عمليه الفرز والتأكيد على عدم وجود أي أعطال تعوق العملية الإنتخابية، كما تم متابعة التجهيزات الكامله لغرف المبيت الخاصة بأفراد التأمين من رجال القوات المسلحة وتم تكليف فرق ومجموعات عمل مجهزة بالتاب لمساعدة الناخبين في معرفة اللجان الخاصة بهم أثناء الادلاء بأصواتهم، كما تم تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة الطرق المؤدية إليها واتخاذ كافة التدابير اللازمة إستعداداً لانطلاق المارثون الإنتخابي .

من جانبه، أكد النمر أنة تم عمل التجهيزات اللازمة والخاصة بغرفة العمليات الرئيسية بمجلس مدينة أشمون والتي تتواجد علي مدار ال 24 ساعة يوميًا لمتابعة سير العملية الإنتخابية حتي الإنتهاء منها وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لتلقي أي شكاوي أو بلاغات أو إستفسارات خاصة بالعملية الإنتخابية وتخصيص أرقام تليفونات لغرفة العمليات لتلقي أي بلاغات او شكاوي المواطنين وذلك علي الأرقام التالية 0483442012 -0483442016

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