محافظ القاهرة: مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية كان ملحمة وطنية

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقررة أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجاري باعتبارها واجب وطني على الجميع واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وصنع مستقبله والحفاظ على استقراره، مشيرا إلى أن مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية كان ملحمة وطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

وأكد اللواء خالد عبد العال أن محافظة القاهرة أطلقت حملة توعية كبرى فى كافة مناطق وأحياء العاصمة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستورى .

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة نظمت العديد من المؤتمرات والندوات بمختلف مناطق وأحياء العاصمة وفى المدن التى أقامتها الدولة بديل للمناطق غير الآمنة .

وأضاف محافظ القاهرة، أن حملة التوعية تتم بالأماكن العامة والتجمعات والمقاهي والنوادي ووسائل المواصلات، والمنافذ والسلاسل التجارية والأسواق والمستشفيات وتوزيع البروشورات من خلال مديريات الشباب والرياضة والتضامن والصحة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتشجيع الأهالي ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتستهدف حملة التوعية بمحافظة القاهرة تحفيز المواطنين، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم أجمع بأن الدولة المصرية دولة قوية وديمقراطية يقرر أبنائها مصيرها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار .