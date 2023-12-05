ads
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

لقاء لطلاب الفرقة الرابعة والثالثة بقسم اللغة الصينية بـ"ألسن عين شمس" عن مهارات التوظيف

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس بالتعاون مع مكتب وكيل كلية الألسن لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغرفة التجارة الصينية، اللقاء التعريفي لطلاب الفرقة الرابعة والثالثة بقسم اللغة الصينية بكلية الالسن حول مهارات التوظيف المطلوبة للعمل بالشركات الصينية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وتحت إشراف  ناصر عبد العال مدير معهد كونفشيوس.

وشارك في اللقاء ممثلين عن خمس شركات من كبريات الشركات الصينية المستثمرة في مصر.

ويأتي ذلك في إطار أنشطة المعهد في الربط بين الدراسة ومتطلبات سوق العمل وتعريف الطلاب بفرص العمل بالمؤسسات الصينية المستثمرة في محور قناة السويس والعين السخنة والعاصمة الإدارية والعلمين والمناطق الصناعية في بني سويف والعاشر من رمضان والقرية الذكية.

ألسن عين شمس الشركات الصينية العاشر من رمضان العاصمة الإدارية اللغة الصينية