لقاء لطلاب الفرقة الرابعة والثالثة بقسم اللغة الصينية بـ"ألسن عين شمس" عن مهارات التوظيف

نظم معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس بالتعاون مع مكتب وكيل كلية الألسن لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغرفة التجارة الصينية، اللقاء التعريفي لطلاب الفرقة الرابعة والثالثة بقسم اللغة الصينية بكلية الالسن حول مهارات التوظيف المطلوبة للعمل بالشركات الصينية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وتحت إشراف ناصر عبد العال مدير معهد كونفشيوس.

وشارك في اللقاء ممثلين عن خمس شركات من كبريات الشركات الصينية المستثمرة في مصر.

ويأتي ذلك في إطار أنشطة المعهد في الربط بين الدراسة ومتطلبات سوق العمل وتعريف الطلاب بفرص العمل بالمؤسسات الصينية المستثمرة في محور قناة السويس والعين السخنة والعاصمة الإدارية والعلمين والمناطق الصناعية في بني سويف والعاشر من رمضان والقرية الذكية.