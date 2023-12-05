غلق وتشميع معدية قرية كوم شريك في البحيرة

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، معدية بقرية كوم شريك لعدم تجديد التراخيص اللازمة، لها والتي تعمل على فرع رشيد (أبوالخاوي /بحيرة)، (ديناصور/منوفية)، وتم الغلق لحين الانتهاء من تجديد الترخيص.

كما قامت الوحدات المحلية بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها تضمنت تلك الحملات فحص المعديات من الداخل والخارج، والتأكد من الالتزام بكافة الشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة وسريان التراخيص وتوافر وسائل الأمان والالتزام بتحميل الأعداد المقررة.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على التزام أصحاب المعديات بكافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة وتحميل الأعداد المقررة وكذا توعية المواطنين بضرورة إتباع قواعد السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.