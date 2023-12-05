طقس الإسكندرية.. تكاثر للسحب المنخفضة وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد مدينة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، تكاثر للسحب المنخفضة على معظم أنحاء المحافظة، تزامنا مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 10%، وسرعة رياح 8 كم/ساعة، وسط أجواء معتدلة نهارا ورطبة ليلًا، لتسجل 21 درجة مئوية في ساعات الصباح الأولى.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، حالة الطقس اليوم؛ إذ حذرت من تكوين الشبورة المائية الكثيفة صباحًا والتي تصل لحد الضباب على أغلب المناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد كما ينخفض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

وأكمل البيان يسود اليوم طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد كما أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة غدا 23 درجة مئوية، وتظل الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وبحسب ما جاء في البيان سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ووجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.