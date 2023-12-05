شيماء شريف تعلق على شائعة وفاتها: "صفحتي تعرضت للسرقة"

عبرت المطربة شيماء شريف، الشهيرة بشيما شريف، عن غضبها بعد تداول نبأ وفاتها.

وقالت شيماء شريف في تصريحات لـ "البوابة نيوز": "وجدت بالصدفة بعض المواقع الإلكترونية كتبت عن وفاتي وأنا في السعودية لأداء مناسك العمرة وأتعجب كثيرا مما يحدث".

وتابعت:"هناك معلومات كثيرة مغلوطة على محرك البحث جوجل، وبعد عودتي من العمرة أستعد لطرح أغنية جديدة على طريقة السينجل".

واستطردت المطربة: "حتى تاريخ ميلادي يتم تزيفه وهو عام 1992، هناك محاولات للإساءة لي من خلال سرقة صفحتي وتهكير الانستجرام، ومحاولات كثيرة لمسح صوري وأعمالي من صفحاتي".

واختتمت شيماء شريف حديثها وقالت:" لا أعلم ما الغرض وراء ما يحدث من شائعات، ومؤخرا أيضا تم سرقة صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتعرضت للتهكير على صفحة تطبيق انستجرام وكان يتم بث معلومات خاطئة عني من خلالها".

يشار إلى أن شيماء شريف تقف على تحضيرات أغنيتين تطرحهم على طريقة السينجل خلال الفترة المقبلة، الأولى لحنتها لنفسها وهي من كلمات الشاعر السعودي ماجد الحارثي وتوزيع محمد الشاعر، والثانية من كلمات محمد حجازي، ألحان محمود حسن، وتوزيع يوسف حسين، مكس وماستر مصطفى رؤوف.

وطرحت شيماء مؤخرا أغنية "كان ليه" توزيع ديجيتال هاني محروس وكلمات محمد عاطف وألحان مدين وتوزيع أحمد عبدالسلام، وإخراج الفيديو كليب لسامي بساط.

وقبلها طرحت شيماء شريف أغنية "اللي ياما"، والتى تم طرحها على طريقة الفيديو كليب وهى من كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "عروس الأطلسي"، و"موضوع معقد".