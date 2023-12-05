بالفيديو.. كوريا الجنوبية تطلق بنجاح صاروخاً يحمل قمراً صناعياً

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لإطلاق كوريا الجنوبية صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا للفضاء، وذلك في ظل السباق المتزايد نحو الفضاء مع الجارة الشمالية.

وأعلنت كوريا الجنوبية مساء أمس الإثنين، أنها أجرت بنجاح ثالث تجربة إطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب يحمل قمراً صناعياً بالقرب من جزيرة جيجو.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية في بيان أن عملية الإطلاق التي جرت اليوم شهدت تطبيق تكنولوجيا مطورة في وكالة تطوير الدفاع التي تديرها الدولة ومعززاً وقمراً صناعياً من إنتاج شركة "هانوها سيستمز" الكورية الجنوبية.

وقالت الشركة المذكورة إن القمر الصناعي الذي سيُستخدم للأغراض المدنية بما فيها المراقبة البيئية أرسل إشارات إلى مركز التحكم الأرضي بنجاح. في حين قالت وزارة الدفاع إن إطلاق كوريا الجنوبية الناجح للصاروخ سيمكنها من تسريع قدرات المراقبة والاستطلاع.

ويعد الإطلاق جزءاً من خطة سيول لإرسال 5 أقمار اصطناعية استطلاعية إلى الفضاء بحلول عام 2025، لمراقبة كوريا الشمالية بشكل أفضل وسط تنامي تهديداتها النووية والصاروخية.