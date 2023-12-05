ads
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. كوريا الجنوبية تطلق بنجاح صاروخاً يحمل قمراً صناعياً

كوريا الجنوبية تطلق
كوريا الجنوبية تطلق بنجاح صاروخاً يحمل قمراً صناعياً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لإطلاق كوريا الجنوبية صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا للفضاء، وذلك في ظل السباق المتزايد نحو الفضاء مع الجارة الشمالية.

وأعلنت كوريا الجنوبية مساء أمس الإثنين، أنها أجرت بنجاح ثالث تجربة إطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب يحمل قمراً صناعياً  بالقرب من جزيرة جيجو.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية في بيان أن عملية الإطلاق التي جرت اليوم شهدت تطبيق تكنولوجيا مطورة في وكالة تطوير الدفاع التي تديرها الدولة ومعززاً وقمراً صناعياً من إنتاج شركة "هانوها سيستمز" الكورية الجنوبية.

وقالت الشركة المذكورة إن القمر الصناعي الذي سيُستخدم للأغراض المدنية بما فيها المراقبة البيئية أرسل إشارات إلى مركز التحكم الأرضي بنجاح. في حين قالت وزارة الدفاع إن إطلاق كوريا الجنوبية الناجح للصاروخ سيمكنها من تسريع قدرات المراقبة والاستطلاع.

ويعد الإطلاق جزءاً من خطة سيول لإرسال 5 أقمار اصطناعية استطلاعية إلى الفضاء بحلول عام 2025، لمراقبة كوريا الشمالية بشكل أفضل وسط تنامي تهديداتها النووية والصاروخية.

كوريا الجنوبية الفضاء وزارة الدفاع الكورية شركة هانوها سيستمز القمر الصناعي