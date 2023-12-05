محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة

واصل الدولي المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، حصد الجوائز الفردية، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2023، المقدمة من رابطة المشجعين.

وجاء تتويج صلاح بالجائزة، بعد حصوله على أصوات أكثر من 80% من أعضاء لجنة التحكيم، التي تضم جماهير ليفربول من جميع أنحاء العالم.

وبذلك، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز بالجائزة ثلاث مرات، بعد فوزه بها مرتين سابقًا في عامي 2018 و2021.

ويأتي تتويج الفرعون المصري بالجائزة، بعد موسم مميز مع ليفربول، حيث سجل 27 هدفًا مع الفريق في جميع البطولات خلال عام 2023، كما قدم 17 تمريرة حاسمة لزملائه في الريدز.

إضافة إلى فوزه بالجائزة للمرة الثالثة، حقق صلاح العديد من الأرقام القياسية الأخرى خلال عام 2023.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم المقبل، وهناك الكثير من التكهنات حول مستقبله.

وذكرت العديد من التقارير أن صلاح قد ينتقل إلى الدوري السعودي أو الدوري الإسباني والفرنسي عبر بوابة ريال مدريد أو باريس سان جيرمان، ولكن هناك أيضًا إمكانية بقائه مع ليفربول.

