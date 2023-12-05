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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فريد زهران: المشاركة في الانتخابات والتصويت أمر هام وضروري

فريد زهران
فريد زهران
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أكد المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل منافسة تسعى لتحقيق الأفضل للوطن، وتسهم في ترسيخ الاستقرار والأمن وتسعى للتغيير واختيار الأنسب من بين المرشحين من أجل تحقيق الإصلاح.

جاء ذلك خلال كلمة المرشح الرئاسي فريد زهران في مؤتمر جماهيري إقامته أمانة حزب العدل بالقليوبية بقرية سندوة لدعم المرشح بحضور العشرات من الأهالي والمواطنين و أعضاء حملة المرشح بالتنسيق مع محمد عجاج أمين حزب العدل بالقليوبية وعضو الهئة العليا للحزب.

أوضح زهران خلال المؤتمر أن المشاركة في الانتخابات والتصويت أمر هام وضروري، مشيرًا أن تحالف الأحزاب قدمه كمرشح لدعم الاستقرار مما يضع مسئولية على الناخب بأن يشارك في التصويت وأن يعطي صوته لمن يريد بملأ إرادته.

أضاف المرشح الرئاسي فريد زهران، أن الجميع يسعي إلى الاستقرار والعمل على الإصلاح وخاصة لإنقاذ الاقتصاد فالكل عليه التوحد وابداء رأيه بدون أي ضغوط من أجل الخروج من ازمات الوطن من خلال برنامج إصلاح به حلول عملية لمشاكل المواطنين يتضمن تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية، قائلا: "إن المواطن عليه أن يختار من يراه مناسبا للمرحلة وفق قناعته عبر الصندوق واستخدام حقه في التصويت بموضوعية وشفافية".

مؤتمر فريد زهران

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