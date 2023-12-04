نيابة كفر الشيخ تصرح بدفن جثة طالب قتل على يد زميله

أمرت نيابة بندر كفرالشيخ، تحت إشراف المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، بدفن جثة طالب بالثانوي التجاري، قُتل، فى مشاجرة بينه وبين طالب آخر بالثانوية العامة، في منطقة ال47، وذلك بعد أن تم الأنتهاء من تشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي، بمستشفى كفرالشيخ العام، حيث تم دفن جثته مساء اليوم الأثنين، بحضور المئات من أهالي منطقة داير الناحية غرب مدينة كفر الشيخ.

وكان الطالب القتيل يقوم بفض مشاجرة بين زميل له وأخر ولكنه تلقي، طعنة نافذة بالغة بسلاح أبيض، ليصاب الطالب وتوفى على إثرها متأثرًا بإصابته، داخل مستشفى كفر الشيخ العام، وتم نقل الجثة، إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وتلقي مدير أمن كفر الشيخ، ومدير إدارة البحث الجنائى، إخطارًا من مأمور قسم أول كفر الشيخ، بنشوب مشاجرة بين طالبين بالثانوية العامة نتج عنها تعدى أحدهم على الآخر بسلاح أبيض، ليصاب الطالب بإصابات بالغة، وتوفى على إثرها متأثرًا بإصابته، داخل مستشفى كفر الشيخ العام، حيث تبين أن الطالب المتوفى "عبد الرحمن كمال"، 18 عام، يقيم بدائرة قسم كفر الشيخ.

على الفور شكل مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائى من ضباط المباحث لتحديد وضبط المتهم، حيث عقب دقائق من الواقعة تمكن رئيس مباحث قسم ثان كفر الشيخ، ومعاونه من ضبط المتهم داخل منطقة الحكر التابعة لدائرة القسم، حيث تبين أنه" ح. ع " 16 عام، طالب بالمرحلة الثانوية، وتم القبض عليه، وأحالته للنيابة العامة، حيث باشرت التحقيق معه وأمرت بحبسه.