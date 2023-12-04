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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لافروف يناقش مع نظيره التركماني تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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ناقش وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره التركماني رشيد ميريدوف خلال محادثات بينهما جدول الاتصالات الجارية والتفاعل المرتقب بينهما على المنصات الدولية، مشددين على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما.

وجاء في بيان للخارجية الروسية - نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الاثنين - أن الدبلوماسيين ناقشا القضايا الرئيسية للعلاقات الثنائية بين روسيا وتركمانستان، وأكدا على التزامهما المتبادل بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية، فضلا عن إقامة تعاون متعدد الأوجه بين البلدين.

يُذكر أن وزيري الخارجية أجريا مباحثتهما على هامش الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين في العاصمة الروسية موسكو.

سيرجي لافروف روسيا تركمانستان