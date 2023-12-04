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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. السجادة الحمراء لفيلم هجان بمهرجان البحر الأحمر

فريق عمل الفيلم
فريق عمل الفيلم
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طرح كلًا من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وفيلم كلينك صورًا من السجادة الحمراء بالعرض الأول لفيلم " هجان" المشارك في مسابقة روائع عربية بالدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
وحضر العرض الأول للفيلم مخرجه أبو بكر شوقي، والمنتجان محمد حفظي وماجد زهير سمان وأبطال الفيلم عبد المحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود وإبراهيم الحساوي.
ومن المقرر أن يكون العرض الثاني للفيلم يوم الثلاثاء ٥ ديسمبر، الساعة ٠٦:٥٥ مساء في صالة فوكس 5- ريد سي مول.
كان فيلم هجّان قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، في سبتمبر الماضي ويعتبر أحدث إنتاجات كلا من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وفيلم كلينك. من إنتاج محمد حفظي وماجد زهير سمان، وشاركت في الإنتاج رولا ناصر، خدمات الإنتاج في المملكة العربية السعودية من قبل Yellow Camel. هجّان من توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في العالم العربي و Film Constellation  في جميع أنحاء العالم.
تدور قصة الفيلم حول مطر وأخيه غانم اللذان يعيشان في صحراء المملكة العربية السعودية الممتدة، ويؤدي وقوع حادث مؤسف إلى اتجاه مطر لرياضة سباقات الهجن للاحتفاظ بناقته حفيرة، بعدما ينضم للعمل لدى مالك الإبل القاسي جاسر، حيث يتعين على الصبي مطر بذل أقصى ما لديه لإنقاذ حياة حفيرة، في دراما خالدة عن بلوغ سن الرشد. الفيلم من كتابة عمر شامة و مفرج المجفل وأبو بكر شوقي. ومن بطولة عبد المحسن النمر، عمر العطاوي، الشيماء طيب، عزام النمر، تولين بربود وإبراهيم الحساوي. 

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هجان مهرجان البحر الأحمر السينمائي أبو بكر شوقي إثراء