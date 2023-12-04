ألكسندر عون يكتب: إنـهاء الدولرة.. الظهور التدريجي لعالم جديد!

تلتزم العديد من الدول بالتداول بعملاتها الخاصة، وتعارض هيمنة الدولار الأمريكي، لا سيما دول البريكس، والدول التي تفرض عليها واشنطن عقوبات، وإذا كان بعض الاقتصاديين يرون في ذلك نهاية لهيمنة الدولار، فإن آخرين يعتبرون هذه الظاهرة هامشية للغاية.

وأعلن فلاديمير بوتين بمناسبة انعقاد قمة البريكس الخامسة عشرة في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا في ٢٤ أغسطس الماضي أن "التخلص من الدولرة أمر لا رجعة فيه". بالنسبة لروسيا فإن هذا البديل للدولار ليس موضوعا جديدا.

وفي وقت مبكر من عام ٢٠١٤، وبسبب العقوبات الغربية، بعد ضم شبه جزيرة القرم، بدأت موسكو بالفعل تحولًا نقديًا لتجنب التدابير القسرية الغربية. وقد بدأت الحكومة الروسية في تنويع احتياطياتها، ولا سيما عن طريق زيادة الحصة المحتفظ بها باليوان، كما طورت نظام الاتصالات المالية الخاص بها، SPFS ("نظام نقل الرسائل المالية")، لتقليل اعتمادها على شبكة ويسترن سويفت.

وفي عام ٢٠١٥، اعتمدت السلطات الروسية أيضًا على بطاقتها المصرفية الخاصة، مير، للاستغناء عن فيزا وماستركارد. وتستخدمه العديد من دول آسيا الوسطى، مثل: أرمينيا وأوزبكستان وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

"وفي الحقيقة، إلغاء الدولرة هو اتجاه رئيسي تزايد بشكل كبير بسبب الحرب في أوكرانيا، كما أن تهميش الاقتصاد الروسي وتجاوز القانون الأمريكي للحدود الإقليمية أجبرا روسيا على إيجاد بديل" وذلك بحسب ما قاله توماس فليشي دي لا نوفيل، مدير المركز الجيوسياسي في كلية رين للأعمال في تصريحاته لمجلة فاكتور.

وفي الواقع، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بتجميد أكثر من ٣٠٠ مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي وعدة عشرات المليارات من اليورو من أصول مختلفة مملوكة لأشخاص أو كيانات خاضعة للعقوبات.

صعود اليوان

إن العملة الصينية، اليوان، هي التي استفادت من ذلك لتحتل مساحة متزايدة في التجارة العالمية. ومنذ الحرب في أوكرانيا، كان الرنمينبي الصيني ينتشر بأقصى سرعة. وتعمل بكين في الواقع على زيادة الاتفاقيات مع بعض شركائها للاستغناء عن العملة الأمريكية وتقويم تبادلاتهم باليوان أو بالعملة المحلية للبلدين؛ فالآن يتم دفع ثمن النفط والفحم الروسي باليوان، وتتداول الصين والبرازيل الآن بالرنمينبي والريال.

وفتحت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق الطريق أمام المعاملات المقومة باليوان مع بكين. باعت شركة TotalEnergies الفرنسية العملاقة الغاز الطبيعي المسال إلى الصين للمرة الأولى بالعملة الصينية في مارس الماضي.

ومنذ عام ٢٠٠٥، قامت بكين بتدويل عملتها ببطء من أجل دعم صعود اقتصادها، مع إلغاء اعتمادها على الدولار. وفي عام ٢٠١٠، سُمح للشركات الصينية بدفع ثمن وارداتها وصادراتها باليوان، وهو ما كان يتم في السابق بالدولار. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم المملكة الوسطى مشروع طرق الحرير لتعزيز نفوذها في آسيا وأفريقيا.

ومنذ إطلاق هذه المبادرة، أنفقت الصين أكثر من ٩٠٠ مليار دولار على البنية التحتية في هيئة قروض لأكثر من ١٥٠ دولة وكانت المعاملات تتم باليوان.

وعلى الرغم من النفوذ المتزايد للعملة الصينية، يعتقد نيكولا رافايلي، الأستاذ في كلية الحرب الاقتصادية، أن "هناك ما يسمى بتأثير الإعلان، فهو يظل هامشيا ومحليا للغاية، وليس لدى بكين طريقة لإيجاد بديل قوي يحل محل الدولار، على الأقل كما أن المراكز المالية الرئيسية، في سنغافورة وأوروبا والولايات المتحدة، لم تقترب من الاعتماد على اليوان في معاملاتها".

ولكن بعيدًا عن الرنمينبي الصيني، يُعَد التخلص من الدولار ظاهرة حقيقية. يقول جاك سابير، مدير الدراسات في كلية الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية: "تؤثر هذه العملية النقدية على المزيد والمزيد من المناطق وتتجاوز بكثير الخطاب السياسي وتبيع روسيا نفطها إلى الهند بالروبل، وتتاجر باكستان وإيران بعملتيهما، وتجري نيودلهي والرياض عملية التداول بعملتيهما.

كما أن قطاعات كاملة من أفريقيا وآسيا وحتى أمريكا الجنوبية، الخاضعة للنفوذ الروسي والصيني والهندي، تميل إلى التبادل بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي. وكما أخبرنا مصدر دبلوماسي إيراني في تحقيق سابق، فقد قامت موسكو وطهران بربط أنظمتهما المصرفية لتجاوز العملة الأمريكية وبالتالي التحايل على العقوبات المالية؛ فمن مقايضة السلع بالنفط إلى الحقائب المليئة بالمال إلى إنشاء العملات المشفرة، نجحت الدول الخاضعة للعقوبات في تطوير اقتصادات موازية".

ظهور عالم متعدد الأقطاب

ويقول عالم الجغرافيا السياسية توماس فليشي دي لا نوفيل: "إن هذه الرغبة في إلغاء اعتماد التجارة العالمية على الدولار هي من صلاحيات دول البريكس، وهذه العملية النقدية جزء لا يتجزأ من ظهور عالم متعدد الأقطاب". كانت المجموعة التي سميت في البداية بريكس في عام ٢٠٠٩، تضم البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم دمجت جنوب أفريقيا منذ عام ٢٠١١.

وإذا كانت هذه البلدان الناشئة لديها العديد من الاختلافات الجوهرية، فإنها تتحدث عن الرغبة في الاستغناء عن الدولار، وأكدت القمة الأخيرة التي عقدت في جوهانسبرج هذا الأمر. بالإضافة إلى التوسع بانضمام ٦ دول جديدة اعتبارًا من ١ يناير ٢٠٢٤ (إثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأرجنتين) وطبقا لقواعد البريكس تقوم الدول الأعضاء باستخدام عملاتها المحلية في معاملاتها التجارية البينية.

وعلى الرغم من زيادة عدد الدول الراغبة في التجارة بعملتها الخاصة تبقى حصة الدولار في التجارة الدولية هي المهيمنة. ووفقًا لبيانات سويفت، في يوليو الماضي، يظل الدولار العملة الأكثر استخداما في المعاملات الدولية بنسبة ٤٦.٥٪.

ألكسندر عون: صحفى فرنسى لبنانى متخصص فى قضايا الشرق الأوسط والشئون الدولية.. يكتب عن سعى دول عديدة لإنهاء هيمنة الدولار على المعاملات المالية بين الدول.